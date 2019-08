Camera’s bewijzen hun nut; politie houdt verdachte aan

Bij het uitkijken van bewakingsbeelden werd gezien dat er een persoon met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp liep in de omgeving van een opticien aan de Fiep Westendorpplein. Direct werden daar enkele eenheden naar toegestuurd. In eerste instantie werd deze persoon niet meer aangetroffen.

Omdat de beelden in de observatieruimte actief worden uitgekeken zag men daar dat de persoon weer was teruggekomen. Ook had men een goed signalement. Dit werd doorgegeven aan de agenten op straat. Zij zagen de man die voldeed aan het signalement en hielden hem aan. In de omgeving werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden. De verdachte werd ingesloten. Vandaag zal het onderzoek worden voortgezet.

2019356585 (fdv)