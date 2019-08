Gevonden schaap

Edam - Op zaterdagmorgen vond de politie een loslopend schaap op de Purmerstraat in Edam. Het dier is ondergebracht bij een opvanglocatie. Omstreeks 04.00 uur kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat er schapen in een bestelbus vervoerd werden. Ter plaatse werd de bus niet aangetroffen. Wel vond de politie een loslopend schaap. De herkomst van het dier is niet bekend. 2019154110