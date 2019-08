Man gewond bij steekincident Stationsplein

Agenten gingen met spoed af op de melding dat er in de lobby van het hotel een man met vermoedelijk een steekwond lag. In het hotel troffen de agenten de man gewond aan. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen is geopereerd. Het hotel is korte tijd afgesloten omdat niet bekend was waar de verdachte zich precies bevond. De vrouw is aangetroffen in een hotelkamer en daar aangehouden. Het gaat om een 39-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Omdat nog onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld is ook de man (31 uit Den Haag) als verdachte aangehouden.