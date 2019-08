Auto total loss na ongeval

Aan sporen konden de agenten zien dat een auto meerdere malen over de kop was gegaan. De auto, die total loss bleek, was terecht gekomen in een nabijgelegen sloot. In de ambulance werd een man behandeld aan zijn verwondingen. Hij verklaarde dat de bestuurder van de auto weg was. Onafhankelijke getuigen, die het ongeval hadden zien gebeuren, vertelden echter dat deze man zelf de bestuurder was geweest van de auto.

De man, een 37-jarige inwoner van Axel, vertelde dat hij een liter sterke drank had gedronken. Uit onderzoek bleek dat hij een rijontzegging had tot eind september, dus dat hij helemaal geen auto had mogen besturen. De man is aangehouden. In het ziekenhuis heeft een arts een bloedmonster van hem afgenomen zodat bekeken kan worden hoeveel hij precies had gedronken. Dat bloedmonster wordt door het NFI onderzocht, de uitslag zal later bekend worden. De auto is weggesleept door een takelbedrijf.