Ernstige aanrijding in Achtmaal

Op de kruising Achtmaalsestraat/Blokenstraat is zaterdag 10 augustus een ernstige aanrijding geweest waarbij zes personen gewond zijn geraakt en een persoon is overleden. Door de frontale botsing zaten meerdere mensen bekneld in de wagen en kwam de brandweer ter plaatse om hen te bevrijden.

De 27-jarige bestuurder van een van de auto’s is ter plaatse behandeld, maar is helaas overleden door de botsing. De overige inzittenden zijn allen naar het ziekenhuis gebracht. De 23-jarige bestuurder van de andere auto is als verdachte aangehouden, dat is een standaard procedure bij een dodelijk ongeval.

De dienst Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.