Twee aanhoudingen na woninginbraak

Omstreeks 1:20 uur kreeg de politie een melding van mogelijke personen die zich zouden ophouden in de woning. Verdachten zouden er vervolgens vandoor zijn gegaan. Verschillende agenten hebben direct in de buurt gezocht naar de inbrekers. Daarbij is gebruik gemaakt van een politiehond. Ook werd later een politiehelikopter ingezet.

Uiteindelijk wist men twee verdachten aan te houden in een maisveld nabij de woning (op de grens met Susteren). Het gaat om twee mannen (23 en 29) uit Litouwen. Het tweetal is ingesloten voor verder verhoor. Onbekend is nog wat er precies buit is gemaakt.