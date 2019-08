Zeilsnijders aangehouden

Rond 02.00 uur kreeg de meldkamer van de Eenheid Limburg de melding dat een groepje van 6 tot 8 personen zich verdacht ophield rond een wit busje tussen de vrachtwagens op parkeerplaats De Wuust. Agenten van de Eenheid Limburg gingen ter plaatse en zagen hoe twee personen vluchtten. In een nabijgelegen sloot kon de eerste verdachte worden aangehouden. Even later kon in een naastgelegen weiland een tweede verdachte worden ingerekend.

Bij de aanhouding van de verdachten is een politiehond ingezet. De politiehond heeft daarbij één verdachte gebeten. De verdachte is licht gewond geraakt. De aangehouden verdachten zijn een 27-jarige en een 28-jarige man uit Roemenie. De overige verdachten zijn nog voortvluchtig. Ook zijn er personenauto's in beslag genomen die mogelijk afkomstig zijn van de verdachten.