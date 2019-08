Zes auto’s beschadigd bij brand

Rond 03.30 uur kreeg de politie een melding van een autobrand op de parkeerplaats. De brandweer heeft de brand geblust. Omdat brandstichting niet wordt uitgesloten doet de politie onderzoek.

Bent u getuige geweest van deze autobrand of heeft u andere informatie die de politie kan helpen? Is u bijvoorbeeld iets opgevallen in de omgeving van de Arthur van Schendelstraat rond het tijdstip van de brand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

2019357645 HP