Gewelddadige beroving woning

Vrijdagavond was het slachtoffer naar een café geweest in de Tuinstraat in het centrum van Veenendaal en rond half één begaf hij zich op de fiets naar huis. Tegen kwart voor één kwam de man thuis aan en terwijl hij de trap naar zijn woning op wilde lopen, zag hij een persoon met een bivakmuts op. Op hetzelfde moment werd de man beetgegrepen en op gewelddadige wijze aangevallen waardoor hij gewond raakte aan zijn hoofd, rug en been. De man moest in een ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen.

Tijdens de beroving hebben in de daders kans gezien de man van een ketting die hij om zijn nek droeg te bestelen. Na de aanval zag het slachtoffer drie mannelijke daders wegvluchtten in de richting van het Davidsplein. Van de daders heeft de man ondanks het geweld een summier signalement kunnen doorgeven. De daders zien er als volgt uit:

Dader 1:

een jongeman van ongeveer 1.75-1.80 meter

zwarte kleding van dik katoenen bivakmuts

handschoenen

Dader 2:

een jongeman van ongeveer 1.60-1.70 meter

normaal postuur

zwarte kleding

Dader 3:

een jongeman van ongeveer 1.60-1.70 meter

normaal postuur

zwarte kleding

De politie is dringend op zoek naar getuigen van deze woningoverval

De politie hoopt dat mensen de jongemannen bijvoorbeeld hebben gezien tijdens hun vlucht vanaf de J.P.C. Leinweberstraat richting het Davidsplein of elders. Ook zijn er misschien mensen die het slachtoffer hebben zien fietsen vanaf het café in de Tuinstraat onderweg naar huis. Ook mensen die in de omgeving van de woning, bij het café en op de vluchtroute van de daders beschikken over camera’s kunnen de politie behulpzaam zijn bij het onderzoek. Alle getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.