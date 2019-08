Hond bijt drie kinderen in Nieuwegein, politie zoekt jonge vrouw

Een jonge vrouw liet de betrokken rottweiler loslopen in het park Oudegein op een plaats waar dat is toegestaan. Daar kwam zij een andere vrouw tegen die daar liep met drie jonge kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar oud. Nadat de hond de drie kinderen had gebeten, heeft zij de hond aangelijnd en daarna is ze weggelopen in de richting van de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. Zij heeft verzuimd haar gegevens achter te laten.



Wie heeft dit bijtincident zien gebeuren? Wie heeft zondagmiddag in het park Oudegein of in de omgeving een jonge vrouw met lang, donkerblond steil haar gezien die een donkerharige rottweiler uitliet? Wie kent deze vrouw en/of weet welke hond bij dit incident betrokken is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. De politie roept uitdrukkelijk de betrokken jonge vrouw op om zelf contact te zoeken met de politie.