Inbraak woning Vleuten; politie zoekt getuigen

Maandagnacht 12 augustus rond 03.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een woninginbraak aan de Alenveltpark in Vleuten. De 90-jarige bewoonster betrapte daar op heterdaad twee inbrekers in haar eigen woning. De inbrekers vluchtten daarna met de buit op zak uit de woning.



De politie trof in de buurt twee mannen aan die daar reden op twee scooters zonder licht en zij voldeden aan het signalement. De politieagenten hebben direct de achtervolging ingezet op het tweetal. Een van de verdachten is uiteindelijk te voet verder gevlucht en door middel van onder andere de politiehond gevonden in een sloot in het Maximapark. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.



De politie is op zoek naar de tweede verdachte en zijn scooter. Hebt u iets verdachts gezien of beschikt u over camerabeelden waarop de inbrekers te zien zijn in de omgeving van het Alenveltpark? Dan komen wij graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.