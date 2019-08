Overval broodjeszaak Teilingerstraat; witwasser loopt tegen lamp

Rond 20.30 uur belde personeel van de zaak de politie dat er zojuist een overval had plaatsgevonden. De met een mes gewapende man ging er rennend vandoor richting de Noordsingel. Een groot aantal agenten begon een onderzoek in de omgeving. Toen ze een man in een auto zagen stappen en hem wilden controleren ging hij er vandoor. Hij werd na een achtervolging te voet aangehouden. De mogelijke reden voor zijn vlucht? In zijn auto vonden agenten meerdere geldpakketten liggen: het ging de 20.000 euro te boven. Hij wordt niet verdacht van het plegen van de overval, maar de 31-jarige Rotterdammer werd ter plaatste wél aangehouden voor witwassen.



Informatie over de overval of mogelijke beelden? Laat uw tip hier achter, bel de politie op 0900-8844 of bel anoniem 0800-7000.