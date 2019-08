Agressieve man slaat fietser in het gezicht

De politie hield de verdachte later die avond aan bij zijn woning. Doordat een getuige en het slachtoffer een deel van het kenteken doorgaven, wist de politie wie de bestuurder was. De man is vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Hij zit nog vast voor verder onderzoek. Het is onbekend waarom de man zo boos was. De jongen deed aangifte. Hij hield geen letsel aan de mishandeling over. Zijn fiets raakte wel flink beschadigd.