Relschoppers FC Den Bosch - Go Ahead Eagles

Herkenbaar

In overleg met de officier van justitie toonden we de afgelopen maanden beelden van de relschoppers met onherkenbaar gemaakte gezichten. Inmiddels hebben 15 van hen gehoor gegeven aan onze oproep en hebben zich gemeld, persoonlijk of via hun advocaat. Op 2 augustus hebben we aanvullend nog nieuwe foto’s geplaatst van 4 nieuwe verdachten. Deze verdachten hebben we toen onherkenbaar in beeld gebracht met de omroep om zich te melden bij ons. Een van deze verdachten heeft zich inmiddels gemeld bij ons. Helaas hebben de overige 3 dit niet gedaan en gaan we over tot het plaatsen van volledig herkenbare afbeeldingen. Daarom nogmaals de vraag; wie zijn de mannen waar naar wij op zoek zijn in verband met deze ernstige geweldpleging?

Deel info

We doen natuurlijk ook een beroep op eventuele getuigen die misschien één of meerdere verdachten herkennen. Deel je informatie met de recherche in Den Bosch via 0900-8844 of eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.