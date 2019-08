Politie houdt verdachte aan voor brandstichting auto

Het bleek vermoedelijk om brandstichting te gaan. Omstanders melden dat zij een auto hadden zien wegrijden. Ook bleek uit de verklaring van omstanders dat een persoon iets in de brand had gestoken en vervolgens naar de auto had gegooid die daarna in de brand vloog. De politie wist de auto die was weg gereden te achterhalen en hield een 25-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats aan op verdenking van brandstichting.

