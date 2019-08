Politie zoekt naar getuigen en beeldopnamen van mishandelingen in horecagebied

De politie neemt de zaak hoog op. De gevolgen voor het slachtoffer zijn aanzienlijk. Die man doet zijn werk en staat voor de veiligheid voor zowel de bezoekers binnen als buiten voor deur. De politie is op zoek naar getuigen en in het bijzonder mensen die dit incident op beeld hebben vastgelegd. Weet u meer of heeft u beeldmateriaal dat helpend is bij het onderzoek naar deze zware mishandeling? Belt u dan met 0900-8844.

2019357621 RV