Grensoverschrijdend politieteam houdt man aan op verdenking van witwassen

De man was met zijn auto zojuist de grens van Duitsland met Nederland gepasseerd. Bij controle bleek er in de auto een groot geldbedrag (meer dan 100.000 euro) aan cash in de auto te liggen. De man kon geen goede verklaring geven hoe hij aan het geld kwam en had hiervoor geen bewijsstukken bij zich. Hierop hield het grensoverschrijdend politieteam de man aan op verdenking van witwassen.

(2019358654/hk)