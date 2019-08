Beroving met geweld; politie zoekt getuigen

Zaterdagavond besluit een 26-jarige man uit Zeist na zijn stapavond op 2e Dorpsstraat om met de taxi naar huis te gaan. De taxichauffeur zet hem af op de Nijenheim. Daar wordt hij uit het niets door 5 a 6 mannen beroofd waarbij hij schoppen en klappen krijgt. Ook wordt er een pistool op hem gericht. Als de man probeert te vluchten wordt er zelfs op hem geschoten. Het lukt de groep zo om zijn portemonnee en zijn pincode te ontfutselen.

Getuigen

De politie hoopt dat mensen de groep mannen hebben zien staan aan de Nijenheim. Ook zijn er misschien mensen die het slachtoffer in een taxi hebben zien stappen na zijn stapavond in een café aan de 2e Dorpstraat. Tevens wil de politie graag in contact komen met de taxichauffeur. Alle getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Reageren kan ook via onderstaand tipformulier.