Inbraak in Soest verijdeld; verdachte aangehouden

Aanhouding verdachte

Rond kwart voor negen kwam de eerste melding vanuit Soest binnen en enkele minuten later was de politie ter plaatse. De inbrekers gingen er daarop vandoor, eerst in een personenauto en daarna te voet. De achtergelaten vluchtauto is in beslag genomen. Een van de wegrennende verdachten verschanste zich in de bosjes, maar werd direct door politieagenten aangehouden. Om ook de drie andere verdachten aan te kunnen houden, heeft de politie besloten een zoekactie op te zetten en Burgernet in te zetten.



Politiehelikopter en hondengeleider

Bij de zoekactie werd de hulp ingeroepen van diverse politie-eenheden, waaronder een hondengeleider en een politiehelikopter. Om te voorkomen dat de verdachten tijdens de zoekactie alsnog konden ontkomen, hebben agenten een perceel tussen Soest en Baarn omsingeld. Intussen werd ook een Burgernetactie opgestart. Vele Burgernetdeelnemers belden de politie toen zij verdachte personen in de omgeving meenden te zien. Agenten hebben op basis van deze meldingen meerdere mensen staande gehouden, maar de gezochte verdachten zaten daar niet tussen.



Getuige?

De politie kijkt in de omgeving van Soest en Baarn nog uit naar de drie verdachten. Een van de verdachten die nog wordt gezocht, is een man die vermoedelijk een wit t-shirt draagt wat besmeurd is met modder. Van de andere twee nog voortvluchtige verdachten is helaas geen goed signalement bekend. Getuigen die de verdachte zien lopen kunnen de politie bellen via 112.