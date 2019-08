Verdachte aangehouden na woninginbraak

Rond 00.30 uur kreeg de politie een melding van een inbraak in een woning. De bewoner van de woning hoorde beneden voetstappen in de keuken. Hierop is de man naar beneden gegaan en trof in de keuken de jongen aan. De verdachte rende het huis uit en probeerde via de schutting te ontsnappen. De bewoner probeerde dit te voorkomen en hierop ontstond een worsteling. De buurman kwam op het geschreeuw af en heeft geholpen de verdachte in bedwang te houden. De politie heeft de 18-jarige jongen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

2019155816