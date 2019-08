Vrouw beroofd van haar tas; politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Personen die de beroving of mogelijk de daders in de omgeving van de Arrisstraat gezien hebben, worden gevraagd contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019151612