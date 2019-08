Passagier zwaar gewond na wegrijden bij politie

De auto, waarin zij met nog meerdere personen zaten, vertoonde opvallend rijgedrag en keerde op een gegeven moment in het Westelijk Havengebied. Bij het zien van de politieauto verhoogde bestuurder zijn snelheid en kort daarna raakte de auto een lantaarnpaal en kwam tegen een abri tot stilstand. De 15-jarige inzittende is uit de auto geslingerd en schoot door het glas van de abri. Hij is zwaar gewond, vermoedelijk met meerdere botbreuken, overgebracht naar het ziekenhuis.

De 17-jarige automobilist wilde zich kennelijk onttrekken aan een controle door de politie. Hij reed zonder rijbewijs en is aangehouden nadat hij na het ongeluk wegrende. Hij is positief getest op het gebruik van THC. De Verkeers Ongevallen Analyse heeft een sporenonderzoek ingesteld. Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de omstandigheden, waaronder deze aanrijding heeft plaatsgevonden.