Uitleg aanhouding man met bivakmuts CS

Collega's vroegen een man die met een bivakmuts op het station liep om zijn ID. De man weigerde de bivakmuts af te zetten, waardoor zijn identiteit niet kon worden vastgesteld. De collega’s hielden hem vervolgens aan. Achteraf bleek zowel het vragen om zijn ID als de aanhouding onterecht. Er was geen grond voor, omdat de situatie niet bedreigend was. We hebben de man weer laten gaan. In deze situatie hebben wij een verkeerde inschatting gemaakt.