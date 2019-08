Man aangehouden na brand in woning

De brand in een woning werd rond 6.10 uur ontdekt. De hulpdiensten gingen met spoed naar de Adriaan Brouwerstraat, waar al rook uit het dak en het zolderraam kwam. In eerste instantie was niet duidelijk of nog mensen in de woning aanwezig waren. Hierop werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Toen de brand oplaaide, werden de aangrenzende woningen ontruimd.