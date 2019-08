Jongen schrikt van melding over neppistool

De politiemeldkamer kreeg rond 18.30 uur een melding dat in het centrum van Goes vier jongeren liepen, waarvan een van hen een pistool in zijn handen had. Voor hun veiligheid deden de agenten een kogelwerend vest aan en gingen in de buurt van de Beestenmarkt op zoek naar de jongens. Ondertussen werden op het politiebureau camerabeelden bestudeerd. Ook hierop was te zien dat een van hen een zwart vuurwapen in zijn handen had. Er kon niet worden vastgesteld of het om een echt of een neppistool ging. De jongeren werden niet meer aangetroffen, waarop de politie een onderzoek instelde naar de identiteit van het viertal.