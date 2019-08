Aanhoudingen na vinden van 32 kilo crystal meth

Hilversum - De politie heeft maandag 12 augustus in een Hilversumse loods drie mannen aangehouden op verdenking van de invoer van 32 kilo crystal meth. De drugs zaten verstopt in een magneet afkomstig uit Mexico en zijn Nederland via Schiphol binnengekomen. In de loods zijn een Almeerder van 47 en een Amsterdammer van 32 aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Tijdens de doorzoeking van de loods meldde zich ook nog een 43-jarige man uit Uithoorn bij het pand. Ook hij is aangehouden.