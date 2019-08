Autokraker aangehouden dankzij alerte getuigen

Rond 13.15 zagen getuigen dat een man inbrak in een geparkeerde auto aan de Maliesingel. Zij belden direct de politie en gaven een goed signalement door en de richting die de man opging. Agenten zagen de man in park Lepelenburg en hielden hem aan. De man, een 38-jarige Utrechter, moest mee naar het bureau voor verhoor. Agenten vingen de auto-eigenaren op zodat zij direct aangifte konden doen. Er bleek ook een particuliere camera aanwezig te zijn en deze beelden kan de politie gebruiken in deze zaak.

De politie is de getuigen erg dankbaar voor hun alerte optreden. Ziet u een strafbaar feit gebeuren, bel direct 112 en probeer een duidelijk signalement en eventuele vluchtrichting door te geven. Heeft u een beveiligingscamera? Meld deze a.u.b. aan bij de politie via de politiesite. Als er strafbare zaken gebeuren, heeft de politie hiermee snel overzicht of er mogelijk goede beelden veilig te stellen zijn die de zaak kunnen helpen oplossen.