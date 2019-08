Man op klaarlichte dag mishandeld

Het gebeurde overdag en op de openbare weg. De politie hoopt dat er mensen zijn die rond dit tijdstip iets gezien hebben. Heeft u de kleine, lichtblauwe auto gezien? Of heeft u iets van de mishandeling gezien? Of heeft u (camera)beelden van de omgeving? Elke tip kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak. U kunt uw tip doorgeven via onderstaand tipformulier of door te bellen naar 0900-8844. Anoniem melden kan ook telefonisch via 0800-7000 of via de website van Meld Misdaad Anoniem.

2019360398 JS