Heeft u deze vermiste vrouw gezien?

Utrecht - Op maandag 12 augustus vertrekt rond 12.30 een 51- jarige vrouw uit het UMC te Utrecht. Zij loopt in de richting van de Hoofddijk/Bunnikseweg in de richting van landgoed Oostbroek. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Wij maken ons zorgen over haar toestand en daarom is het belangrijk dat zij spoedig teruggevonden wordt. Heeft u haar gezien?