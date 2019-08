Omstreeks 01.45 uur zag de politie een taxi rijden op de Julianaweg in Volendam. De politie had al eerder klachten over de rijstijl van de bestuurder binnengekregen. In dit geval werd hij bij een snelheidscontrole geklokt met een snelheid van honderdtien (110) km per uur. Ter plaatse is een snelheid van 50 km per uur toegestaan.

De bestuurder maakte vermoedelijk taxiritten vanuit de horeca. De auto bleek echter geen taximeter te hebben. Navraag bij de eigenaar van de auto leerde dat er met de auto alleen gereserveerde ritten mogen worden gereden. In dit geval werden er illegale taxiritten met de auto gemaakt.

De verdachte moest zijn rijbewijs inleveren in verband met de snelheidsoverschrijding (meer dan 50 km per uur te snel). Daarnaast is de taxipas van de verdachte geschorst. Ook zal door de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek worden ingesteld wegens het illegaal aanbieden van taxiritten. Dit kan resulteren in een forse boete. Hoe de werkgever van de verdachte zal reageren op het illegale gebruik van de auto is nog niet bekend.

2019155282