Fiets registreren helpt echt

Poeldijk - Agenten controleerden 14 augustus omstreeks 10.30 uur op de Nieuweweg in Poeldijk drie fietsers die bij de politie bekend staan als notoire dieven. De agenten controleerden de serie- en framenummers van de fietsen in het Stop Heling register. Daar bleek dat een van de fietsen begin dit jaar was gestolen in Oegstgeest en dus als gestolen gesignaleerd stond. De 22-jarige fietser zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden en meegenomen voor verhoor.