Getuigen straatroof gezocht

Rond 19.20 uur staken de twee slachtoffers de Prinses Beatrixlaan over en liepen hierna het parkeerterrein achter de flat aan de Prinses Irenelaan op. Plotseling renden er twee jongens hun richting op en richtte een van de twee een vuurwapen op hen. De twee verdachten schreeuwden dat ze geld wilden en hielden de twee slachtoffers tegen. Toen een van hen aangaf niets van waarde op zak te hebben, kreeg hij een klap tegen zijn hoofd. Hierna werd de kleding van de twee slachtoffers onderzocht en werden hun telefoons en geld afhandig gemaakt. De verdachten gingen er hierna vandoor in een grijze Renault, type Megane, die op het parkeerterrein geparkeerd stond. De slachtoffers gingen hierna naar het politiebureau en deden aangifte. De 25-jarige man die tegen zijn hoofd was geslagen, hoefde zich niet onder doktersbehandeling te laten stellen.

Signalementen

Een van de verdachten heeft een licht getinte huidskleur, wordt tussen de 19 en 21 jaar oud geschat en is ongeveer 1.70-1.75m lang. Hij heeft een tenger postuur en een opvallend lange neus. Zijn haar, met lange krullen, had hij naar achter gekamd. Hij had een bril op en had een grijs trainingspak van Nike aan.

De tweede verdachte heeft een donker getint uiterlijk, wordt ook tussen de 19 en 21 jaar oud geschat en is ongeveer 1.70- 1.75m lang. Hij heeft zwart kroeshaar en een tenger postuur. Hij had een donkerblauwe jas aan (heupmodel) van het merk North Face en een blauwe spijkerbroek.

Getuigen gezocht

Heeft u iets verdachts gezien rond het tijdstip van de beroving aan de Prinses Irenelaan of heeft u de grijze Renault Megane hierna zien wegrijden? De recherche is op zoek naar getuigen en komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem via 0800-7000.