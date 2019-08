Bewoners bijna bestolen door middel van babbeltruc; politie zoekt getuigen

De man had die dag omstreeks 19.15 uur aangebeld bij de bejaarde bewoners. De vrouw deed de deur open, maar voordat ze er erg in had liep de man door naar de woonkamer. De man vroeg aan de bewoners of ze benzine voor hem hadden en daarna of hij mocht bellen. Direct hierop griste de man echter een portemonnee van de schouw en stopte deze in zijn zak. De bewoner zag dit en schreeuwde naar de man. Deze legde de portemonnee weer neer en ging er rond 19.45 uur vandoor.



De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen. Misschien hebben zij bijvoorbeeld een verdacht persoon of een verdachte auto gezien in de straat. Getuigen kunnen zich melden bij bureau Krimpenerwaard via 0900 – 8844. Mogelijk zijn er meer bewoners die een soortgelijk incident hebben meegemaakt. Ook zij kunnen zich melden. Tegelijkertijd waarschuwt de politie voor deze vorm van diefstal.



Het signalement van de verdachte:

blank

goed Nederlands sprekend

ongeveer 1.80 m

ongeveer 40 jaar

donker blond haar



