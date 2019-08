Verdachte fataal ongeval Claes de Vrieselaan aangehouden

Rond half tien ’s avonds vond het ongeluk tussen de fietser en de auto plaats. De fietser, een 39-jarige Rotterdammer, is ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later overleden aan zijn verwondingen.



Via burgernet werd een oproep verspreid uit te kijken naar een grijze VW Polo met schade rechtsvoor. Met hulp van getuigen en camerabeelden was vast te stellen dat de auto van de dader richting de Witte van Heemstedestraat was gegaan. Vanuit die rijrichting hebben alle beschikbare agenten en auto’s de uren daarna uitgekeken naar de zilveren danwel lichtblauwe auto. Rond half vier vonden ze deze terug voor een woning in Overschie. Een 38-jarige Rotterdammer is aangehouden.



Team Verkeer heeft het ongeval in onderzoek en komt graag in contact met getuigen en mensen die beelden hebben van het ongeval of de vluchtende auto. Bijvoorbeeld van een dashcam of beveiligingscamera. Heeft u informatie of beelden, neem dan alstublieft contact op met Team Verkeer via 0900-8844 of laat uw tip achter onder dit bericht.