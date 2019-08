Bredanaar vastgezet na wapen- en munitievondst

Een gerechtsdeurwaarder schakelde gisteren de politie in omdat een man weigerde zijn huis in het Centrum leeg te maken en te verlaten. De bewoner zou mogelijk over wapens beschikken. Agenten hebben de 49-jarige man aangehouden. In zijn huis werden twee luchtdrukwapens, een geluidsdemper, een wapenstok, een patroonhouder en een blik met 71 patronen van diverse kalibers aangetroffen en in beslag genomen. De recherche onderzoekt nog of een van de buksen wellicht wel legaal is.