Bent u als ondernemer ook slachtoffer van oplichting?

Bij de politiemeldkamer werd rond 16.20 uur een melding gedaan dat een man goederen kwam ophalen op naam van een bedrijf. De ondernemer vertrouwde het niet, vooral omdat dit vorige week ook bij een bakkerij van dezelfde ondernemer en een slagerij, beiden uit Hilvarenbeek was gebeurd. Dit terwijl de bestellingen nadien niet meer waren afgerekend. Toen de man woensdagmiddag de bestelling in de winkel kwam ophalen, stond hij ineens oog in oog met twee agenten: "We hebben hem in de winkel aangehouden, omdat we vermoeden dat hij meer ondernemers heeft opgelicht. De bakker toonde ons zelfs een foto van de man, die in Hilvarenbeek de bestelling had opgehaald. Dit bleek dezelfde man te zijn. Ondertussen hebben we contact met de slager uit Hilvarenbeek gehad. Hij komt woensdagavond aangifte doen." De 41-jarige man uit Tilburg is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast.