Inbrekers op heterdaad aangehouden

Hij hoorde een harde knal, keek waar die knal vandaan kwam en zag toen een man door een gat in een ruit naar binnen gaan. Op hetzelfde moment klom een vrouw via de buitenkant van het gebouw naar de eerste verdieping van de flat. Zij klom ook door het gat in de ruit naar binnen.

Agenten kwamen ter plaatse en hielden in de flatwoning een man van 31 uit Litouwen aan als verdachte van de inbraak. De vrouw konden zij niet direct vinden, totdat ze in een afgesloten kast keken. Daar had de vrouw (30, zonder vaste woon- of verblijfplaats) zich in verstopt.

De twee zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en zullen worden gehoord.