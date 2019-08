Overvallers snel aangehouden

De politie kreeg dinsdagavond omstreeks 20.35 uur een melding dat een overval gaande zou zijn in een cafetaria aan de Hoefstraat. Twee jongens hadden de eigenaar bedreigd met een mes maar waren zonder buit gevlucht. Ze werden in een auto achtervolgd door een familielid van de eigenaar en te voet door twee andere getuigen. De automobiliste gaf haar positie voortdurend via een open lijn door aan de centralist van de politiemeldkamer. De daders staken vanuit de van Goorstraat de Ringbaan Oost over en liepen verder in de richting van de Willem Knuttelstraat. De eerste politie eenheid die daar aan kwam rijden zag de twee bedoelde jongens staan in een brandgang. De 17-jarige verdachte werd direct aangehouden. De 15-jarige verdachte klom over een schutting een tuin in. Het perceel werd afgezet waarna hij eveneens werd gearresteerd. Medewerkers van de Unit Forensisch Onderzoek hebben in de snackbar een sporenonderzoek ingesteld.