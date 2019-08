Stapper aangehouden vanwege vuurwapen in heuptas

De Tilburger werd door een portier van een horecazaak in de binnenstad tijdens een tassencontrole bij binnenkomst gefouilleerd. De beveiliger trof in zijn heuptasje een vuurwapen aan. Hierna sloeg de Tilburger op de vlucht. Tijdens een zoekactie zagen agenten hen lopen op de Reduitlaan. Daar werd hij middels de Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) aangehouden. Het vuurwapen werd daar in de direct omgeving aangetroffen en is in beslag genomen.