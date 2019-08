Vrouw wil met vals geld betalen

De vrouw wilde iets afrekenen bij een van de kermisattracties, maar de exploitant kwam er op tijd achter dat het tientje, waar de vrouw mee wilde betalen, vals was. De politie werd gewaarschuwd. Agenten spraken de vrouw aan en zij toonde hen het geld. Het ging om vier briefjes van tien euro waarop hetzelfde serienummer stond. Het geld is in beslag genomen en de vrouw is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft zij de nacht moeten doorbrengen. Ze wordt vandaag gehoord over het feit.