Gijzelsoftware tegenwerken

Ook in ons land meldden zich destijds slachtoffers bij de politie. Cybercriminelen zijn lastig te traceren of blijken soms in een land te zitten waarmee geen uitleveringsverdrag is. Schuurbiers: ‘Zo ontstond het idee om een platform te lanceren met informatie over ransomware en met methoden om verschillende typen gijzelsoftware gratis te kunnen ontsleutelen, zogenoemde decryptietools. De Coinvault Ransomware was de eerste waarmee het team aan de slag ging. Het opsporingsonderzoek leidde naar twee Nederlandse broers uit Amersfoort, die met gijzelsoftware veel mensen over de hele wereld hadden afgeperst. Uiteindelijk zijn ze aangehouden en moesten ze zich voor de rechter verantwoorden.’