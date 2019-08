Karin Krukkert plaatsvervangend politiechef Rotterdam

Karin Krukkert; ”Ik beschouw het als een voorrecht om voor de eenheid Rotterdam deze functie te mogen vervullen. Sinds mijn eerste dag in de eenheid Rotterdam in januari 2017 voel ik me welkom en voel ik me thuis. Het werk is boeiend, de problematiek is in omvang, aard en frequentie indrukwekkend en de collega’s zijn betrokken, professioneel en vriendelijk. De hands on mentaliteit en het vermogen om snel mee te bewegen met de ontwikkelingen op specifieke thema’s zoals Cyber, ondermijning, innovatie en CTER maken de eenheid bijzonder. Het is voor mij betekenisvol om daar de komende jaren aan bij te mogen dragen.”