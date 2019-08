Twaalf wapens gevonden na tip

“Ervaring leert dat het bezit van een vuurwapen leidt tot gebruik.”, licht de rechercheur toe. “En gebruik is niet alleen schieten. Gebruik is ook het tonen, dreigen of een machtpositie verwerven. Een vuurwapen heb je niet plotseling in handen en zit niet opeens per ongeluk in je zak. Je moet er moeite voor doen; een leverancier zoeken, geld voor betalen. Het is iets wat je willens en wetens op zoekt. Het bij je hebben van een wapen betekent dat je bereid bent het te gebruiken; om te dreigen of mee te schieten. Daarom is het van grootste belang dat we hier vol op in zetten. Maar daar hebben we wel hulp bij nodig. Burgers zijn voor ons een belangrijke informatiebron.”