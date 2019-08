Gewonde man gevonden in Zeist; politie zoekt getuigen

De 29-jarige man wordt om 10.10 uur door een omstander gewond aangetroffen aan de Warande. Hij is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft nog geen duidelijke verklaring kunnen opnemen van de gewonde man en ook het buurtonderzoek leverde nog te weinig aanknopingspunten op. De politie hoopt dat getuigen meer licht op de zaak kunnen werpen.

De politie wil graag met iedereen spreken die meer kan vertellen over wat er vanochtend is gebeurd. Weet je meer? Bel de politie dan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of met behulp van onderstaand tipformulier.