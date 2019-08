Vier verdachten aangehouden na overval

Rond 20.15 uur kreeg de politie een melding van een overval op een tankstation. Drie verdachten kwamen het tankstation binnen en bedreigden de medewerkster met een wapen. De mannen zijn er rennend vandoor gegaan, even verderop stond een vierde verdacht klaar in een auto. Handhavers van de gemeente zagen de drie verdachten rennen en in stappen in een auto. Zij zijn achter de auto aangereden en hebben de locatie doorgeven aan de politie. Op de A10 ter hoogte van Durgerdam is de auto tot stilstand gebracht en zijn de vier mannen aangehouden. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.

2019157109