Politie onderzoekt steekincident Trezoriersdreef

Agenten troffen in een woning een gewond kind aan. Hulpverleners hebben zich over het 10-jarige slachtoffer ontfermd. Het kind is overgebracht naar het ziekenhuis en wordt daar verder behandeld. In de woning hield de politie een 48-jarige vrouw aan als verdachte. Ook deze vrouw was gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Op dit moment kan de politie in zowel het belang van het gewonde kind als de aangehouden verdachte inhoudelijk niet verder ingaan op de zaak. De recherche doet verder onderzoek.