Man krijgt klappen en moet geld afgeven

Agenten werden rond 19.10 uur opgeroepen om naar een woning in de Vlierstraat te gaan. Een 19-jarige man zou daar in een woning zijn mishandeld. Er was vermoedelijk een conflict over geld ontstaan tussen het slachtoffer en de mannen. Een van de mannen heeft het slachtoffer klappen gegeven. Het slachtoffer heeft vervolgens geld gegeven. De mannen van 48 en 44 jaar zijn gearresteerd en meegenomen naar een politiebureau. Na het opnemen van de aangifte van het slachtoffer bleek dat de 44-jarige man niet had geslagen. Hij is vrijgelaten. De 48-jarige verdachte zit nog vast.