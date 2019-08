Twee personen aangehouden in onderzoek drugshandel

Agenten controleerden rond 15.35 uur een scooterrijder in de omgeving van de woning. Omdat agenten een wietlucht roken bij de 17-jarige jongeman hebben zij een speekseltest afgenomen. Deze test gaf een positief resultaat op THC (werkzame stof van hennep). Hij had een kleine hoeveelheid drugs bij zich. De Middelburger heeft geen geldig rijbewijs en de scooter waarop hij reed is niet verzekerd. Hij is aangehouden. Omdat het vermoeden bestaat dat deze verdachte als runner werkt voor een dealer heeft de politie een doorzoeking gedaan in een woning aan de Houtkaai. In deze woning werden diverse verdovende middelen – soft- en harddrugs- aangetroffen. De politie nam naast de drugs, mobiele telefoons, ook goederen in beslag die gerelateerd zijn aan drugshandel.