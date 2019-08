Beroving leidt naar tas met duizenden euro’s

In een auto vlakbij werd een man aangetroffen die zei onder bedreiging van een vuurwapen te zijn beroofd. Het slachtoffer zou met twee vrienden zijn, maar die twee waren niet bij de beroving aanwezig. Later bleek dat zij bij een 85-jarige man naar binnen waren gevlucht, en zich in zijn huis schuil hielden. Via aanwijzingen van getuigen vond de politie hen. Er is met alle drie gesproken.



De grote verrassing kwam echter toen de 85-jarige man later op de avond in zijn woning de tas met diverse stapeltjes geld vond. De politie heeft het geld opgehaald.