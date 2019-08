Hij werd aangehouden door het team van Dienst Regionale Recherche Oost-Nederland die als neventaak heeft het opsporing van voortvluchtigen. In overleg met FAST-NL heeft de DRR deze zaak opgepakt. FAST-NL van de landelijke eenheid heeft als ‘core business’ het opsporen van TBS-ers en PIJ-ers die niet terug gekeerd zijn van verlof, alsmede de opsporing van personen die zijn veroordeeld tot een onherroepelijke gevangenisstraf, waarvan het restant 300 dagen of meer bedraagt en ontnemingsvorderingen van 10.000 euro of meer.



De man is na zijn aanhouding gelijk ingesloten. De 1080 dagen lijfsdwang vervangt de ontnemingsvordering van 1.2 miljoen niet